Петрозаводчанка сидит без воды по милости соседа, обрезавшего трубу

Текст и фото: Антонина Кябелева

Татьяне крупно не повезло. На ее месте может оказаться любой человек, живущий в многоквартирном доме и зависящий от соседей. Больше трех недель петрозаводчанка живет в квартире, где нет воды. И никто не может ей помочь: ни специалисты обслуживающей дом организации, ни прокуратура, ни госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору, ни глава РК Артур Парфенчиков. Вся мощь государственной машины оказалась бессильной перед соседом Иваном, решившим обрезать водопроводную трубу, идущую к соседке на нижнем этаже.

Эта история настолько, с одной стороны, диковато странная, а, с другой, реалистичная в крайней степени своей абсурдности, что мы решили подробно о ней рассказать. Потому что в ней речь идет совсем не о трубе. А о том, в каком правовом аду мы живем, и почему не можем из него выбраться.

Татьяна живет в Петрозаводске в небольшой квартирке на первом этаже двухэтажного деревянного дома на улице Бесовецкая. Дом признан аварийным, но до расселения пока далеко. Вода пропала у Татьяны 7 марта 2021 года. Аккурат накануне международного женского праздника. Такой своеобразный сюрприз преподнес женщине ее сосед Иван, чья квартира расположена на втором этаже.

По словам Татьяны, ее сосед решил поставить счетчик на воду и отрезал кусок трубы, спускающейся в нижнюю квартиру. Иван до этого уже грозился обрезать трубу, так как, по его мнению, она является незаконной.

- Я позвонила в МУП «ПетроГИЦ», которое обслуживает наш дом. Объяснила, что собственник со второго этажа хочет отрезать трубу. Мне сказали, что он не имеет права этого делать. Я попросила предупредить его о том, что это незаконно. Мне ответили, дескать, он может говорить все, что угодно,

- сказала Татьяна.

Но 7 марта вода в квартире действительно пропала. С этого момента начались бесконечные хождения по инстанциям. Петрозаводчанка обратилась в ПетроГИЦ, там ответили, дескать, заявочка принята, ждите десять дней. Такие сроки женщину, которая лишилась и воды, и, соответственно, канализации, не устроили. Она направила сообщение на страничку в соцсети главе РК Парфенчикову с просьбой о помощи, а затем отнесла заявление в госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Из обслуживающей организации пришли два специалиста, осмотрели трубы, сделали фотоснимки и предложили соседу все переделать, чтобы восстановить водоснабжение квартиры на первом этаже. Иван ответил резким отказом. Сантехники развели руками и ушли. Для того чтобы добиться акта из ПетроГИЦ, Татьяне пришлось регулярно туда названивать, приходить, просить, и снова названивать. Только 24 марта она получила акт о том, что для восстановления водоснабжения требуется устройство нового стояка.

Шли дни, но ничего не менялось. Женщина обратилась с заявлением в прокуратуру Петрозаводска. Заявление приняли. Позднее Татьяне сообщили, что прокуратура направила ее обращение в госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору. Из госкомитета приходил инспектор, но ситуация решительно не хотела меняться. Воду Татьяне не подвозили. В ПетроГИЦ объяснили, что раз это не их вина, то проблему с водой женщине придется решать самостоятельно. В отчаянии Татьяна снова обратилась через соцтсети к губернатору. Возобновились переговоры с инспектором госкомитета.

25 марта вновь пришли сантехники, чтобы подвести стояк в квартиру Татьяне. Женщина готова была оплатить работу и материалы. Но Иван просто не открыл дверь. Сантехники разошлись, а женщина опять осталась без воды и почти без надежды. Как ей объяснили, доступа в квартиру к соседу можно добиться только через суд.

Я попыталась поговорить с Иваном. Дверь открыл хмурый худощавый мужчина.

- Я не собираюсь возвращать ей воду, потому что она была незаконно ко мне подключена обманным путем. Я сейчас быстро вам объясняю, потому что мне разговаривать с вами некогда,

- мужчина с ходу перешел на повышенный тон.

По его словам, он вернул водоснабжение в квартире в первоначальное состояние и ничего не нарушал. То, что соседка осталась без воды, его явно не беспокоило.

Любопытно, что после моего визита Иван обратился в полицию с жалобой на то, что Татьяна «насылает» на него журналистов. Женщине пришлось объясняться с сотрудником полиции, объясняя, что «наслать» журналистов на соседа не в ее власти.

29 марта в госкомитете по строительному, жилищному и дорожному надзору состоялась комиссия, на которой пытались решить, как выйти из сложившейся ситуации. Помимо Татьяны и сотрудников госкомитета, на встрече присутствовали главный инженер МУП «ПетроГИЦ» Руслан Новиков и Наталья, супруга Ивана.

Руслан Новиков объяснил, что стояк водоснабжения спускается со второго этажа на первый. Никаких проектных документов, связанных с устройством коммуникаций в доме на улице Бесовецкая, у ПетроГИЦ не оказалось. Поэтому главный инженер не смог сказать, была ли разводка переделана, или никакого вмешательства в коммуникации не было.

Наталья категорически сказала, что в квартиру Иван никого не пустит. В госкомитете отметили, что управляющая организация может инициировать обращение в суд об обеспечении доступа в квартиру.

Правда, ждать подобных действий от организации, где с трудом удается «выбить» даже акт технического обследования, - это ближе к жанру фэнтези.

В госкомитете, где проводится проверка действий ПетроГИЦ, порекомендовали управляющей компании рассмотреть вариант подвода трубы, минуя квартиру Ивана. Татьяна рассказала, что уже договорилась с другими соседями, которые готовы предоставить доступ в свое жилье. Предполагалось, что 30 марта специалисты обслуживающей организации постараются восстановить водоснабжение через другую квартиру. Но 30 марта соседи Татьяны напрасно прождали специалистов обслуживающей организации. Никто не пришел, а главный инженер, рассказала Татьяна, ответил по телефону, что пока очень занят.

Если вдуматься, то этот небольшой, но яркий эпизод из жизни петрозаводчанки очень о многом говорит. О том, что можно совершенно безнаказанно оставить человека без самого необходимого и спокойно наслаждаться своим «вышестоящим» положением. О том, что обслуживающей организации дела нет до граждан, которых она в теории должна обслуживать. Скорее мы у них находимся в услужении. О том, что, несмотря на обилие различных структур, которые должны поддерживать порядок, обычный человек остается абсолютно незащищенным. Даже перед соседом, которому вдруг не понравилась какая-то «лишняя» труба.

Татьяна живет без воды почти месяц. Я не знаю, сколько еще продлится ее коммунальный кошмар...