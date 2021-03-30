К зданию парламента Карелии стянуты силы полиции

Автомобили полиции, а также сотрудники правоохранительных органов в касках были замечены возле здания Законодательного собрания Карелии на улице Куйбышева сегодня вечером.

По имеющимся, но пока не подтвержденным сведениям, причиной скопления стражей порядка могло стать сообщение о минировании. Между тем деятельность парламента республики из-за этого не была парализована. Людей из здания не эвакуировали.

«Проходы мимо ЗС закрыты, но внутри идет работа»,

- сообщил корреспондент портала «Петрозаводск говорит».

В МВД Карелии пока официальных комментариев не дают. (фото Георгий Чентемиров)