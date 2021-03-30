Энергетики пошли навстречу многодетной семье из Карелии

Петрозаводчанка Марина Соколова пожаловалась журналистам, что ее семья не может переехать из аварийного жилья в собственный дом, потому что ПАО «МРСК Северо-Запада» не подключают его к электричеству. Соколовы подали заявку на техприсоединение. По закону, на работы отводится шесть месяцев со дня заключения договора, то есть до 3 сентября 2021 года.

Центр управления регионом Карелии обратился в ПАО «МРСК Северо-Запада» с просьбой о содействии.

Как объяснили в сетевой компании, для того, чтобы подключить дом многодетной семьи к электричеству, необходимо построить новую линию электропередачи 0,4 кВ, протяженностью 66 метров и установить прибор учета. Строительство новой ЛЭП, в свою очередь, подразумевает проектные работы, в том числе отвод земли под линию, согласование, прохождения трассы, покупку и поставку опор, проводов и прибора учета, и их установку.

«Каждый из этапов требует определенного времени»

– подчеркнули в компании.

Но энергетики пошли навстречу многодетной семье и пообещали подключить дом ранее срока, установленного договором. По информации сетевой компании, все будет сделано до конца недели.