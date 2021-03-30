Сотрудники МЧС подключились к откачиванию луж в Петрозаводске

Сегодня глава республики Карелия Артур Парфенчиков в связи с жалобами петрозаводчан на огромные лужи на дорогах, тротуарах и у жилых домов принял решение оказать содействие городским дорожным и коммунальным службам в оперативном решении проблемы. Об этом он пишет на своей странице в соцсетях.

«По моему поручению спецавтомобили Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения и спецавтомобили МЧС по республике приступили к откачиванию воды с городских магистралей и проездов»

– говорится в сообщении.

По распоряжению главы Карелии, Госкомитет по жилищному, строительному и дорожному надзору направил управляющим организациям многоквартирных домов и ТСЖ предписания о своевременном проведении работ по отводу талой воды на дворовых и придомовых территориях. Жилинспекторы начали проверки адресов, откуда поступили жалобы. Кроме того, администрацией города составлен график работ по очистке дождеприемников от снега и засоров, при необходимости – разморозке труб системы ливневой канализации. Документ прикрепляю ниже.

«На министерства республики возложен контроль за состоянием территорий, прилегающих к подведомственным учреждениям. Прошу министров лично контролировать ситуацию. Поручил Минэкономразвития проработать с предпринимателями и коммерческими организациями вопрос уборки прилегающих территорий. Считаю, что они также должны быть заинтересованы в том, чтобы жителям и гостям столицы было комфортно заходить с улицы в их магазин или офис»

– пишет Парфенчиков.

Добавим, что Госкомитетом по строительному, жилищному и дорожному надзору организована работа горячей линии, куда можно сообщать о проблемах с уборкой или подтоплении территорий: 8 (814-2) 26-41-30. Номер доступен круглосуточно. В нерабочие часы обращения записывает автоответчик.