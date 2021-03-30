Сегежский ЦБК приступил к установке электрофильтра СРК-2

Сегежский ЦБК (Segezha Group, входит в АФК «Система») приступил к работам по замене электрофильтра на содорегенерационном котле СРК-2. Более двух лет ушло на разработку и изготовление технологического оборудования.

Демонтаж и монтаж обеспечивает компания «Соэнерго+». Более 80 высококвалифицированных специалистов в марте вели подготовительные работы. В настоящий момент ведутся работы по монтажу накопительных стендов электродной системы нового электрофильтра. Ежедневно ведется укрупнительная сборка системы осадительных и коронирующих электродов. На установку электрофильтра высотой 18 метров уйдёт несколько месяцев. Новый фильтр обеспечит практически полное улавливание твердых частиц с СРК-2 - более 99%.

После замены самого электрофильтра на содорегенарционном котле в июле запланирован капитальный ремонт СРК-2 продолжительностью два месяца. Также в июле будет заменен холодильник известково - регенерационной печи (ИРП-З). В августе и сентябре последовательно произойдет замена холодильников ИРП-1 и ИРП -2.

Следующий этап – модернизация СРК-3. Капитальный ремонт начнется в октябре и продлится 45 суток. Сейчас проводится тендер и будет определен подрядчик для замены электрофильтра СРК-3. В производственном план - графике эти работы запланированы на апрель 2022 года. В цикле 2021 года запланированы – небольшие предупредительные ремонты оборудования на СРК-4. Здесь уже стоит современный электрофильтр производства французского машиностроительного концерна Alstom. Последовательный ремонт всех трех СРК уже к концу 2021 года ощутимо снизит нагрузку комбината на окружающую среду. Улавливание твердых частиц новыми электрофильтрами на СРК-2 и СРК-4 станет практически полным.

Новый уникальный по конструкции и техническим решениям электрофильтр для Сегежского ЦБК изготовил ООО «Финго-Комплекс» (Семибратовский завод газоочистительной аппаратуры, Ярославль). Более 40 большегрузов потребовалось для доставки составных частей фильтра в Сегежу.