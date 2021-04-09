Туристы активно едут компаниями в два города Карелии

Петрозаводск и Лахденпохья вошли в топ-10 городов России, популярных среди туристов, путешествующих компаниями. Рейтинг публикует сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Карельская столица расположилась в списке на третьей позиции, уступая по популярности только Ялте и Осташкову. Ночь проживания в Петрозаводске обойдется путешественнику, в среднем, в 10 тысяч рублей. Туристы едут в наш город, в среднем, на двое суток.

Лахденпохья в рейтинге расположилась на девятой позиции. В приладожский город едут на трое суток, ночь проживания стоит там 12 тысяч рублей.

Помимо карельских населенных пунктов в список популярных направлений вошли такие города, как Волгоград, Углич, Санкт-Петербург и Москва. Фото huffingtonpost.com