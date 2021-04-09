В ГИБДД объяснили, как пользоваться новым светофором в Петрозаводске

В Госавтоинспекции Петрозаводска объяснили, как правильно пользоваться новым светофором, который начал работу на набережной Варкауса. У некоторых горожан возникли сложности с этим объектом.

Как отметили в ГИБДД, светофор оснащен вызывным устройством для пешеходов. Важный момент заключается в том, что включать его надо дважды - сначала на тротуаре, затем на разделительной полосе. И каждый раз перед выходом на каждую проезжую часть следует дожидаться включения разрешающего сигнала для пешеходов.

Напомним, новый светофор на пересечении набережной Варкауса и улицы Московской начал свою работу в первых числах апреля. Фото vedtver.ru