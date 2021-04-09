Назван самый большой провал проекта по комфортной среде в Карелии

9 апреля депутаты Законодательного Собрания Карелии обсудили, с какими результатами завершилась реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году, и как избежать промахов в 2021 году.

В 2020 году Карелия получила на создание комфортной среды 187,2 миллиона рублей. На эти средства пытались привести в порядок 76 общественных и 124 дворовые территории. Самый большой провал произошел в Сортавале, где подрядчик так и не завершил проект по реконструкции набережной в районе улицы Ленина. Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов сказал, что этот проект обязательно будет завершен в 2021 году.

- Средства все были освоены в полном объеме, - заметил министр.

Депутат Марина Гуменникова отметила, что зачастую жители недовольны качеством проведенных работ. Особенно это касается Петрозаводска, где осталось много недоделок. Она поинтересовалась, как планируется осуществлять строительный надзор в 2021 году. В прошлом году возникли проблемы с тем, что у муниципалитетов не было денег, чтобы нанять специализированную организацию, которая бы следила за качеством работ. В минстрое пока не знают, как решить эту проблему.

В 2021 году, рассказал Виктор Россыпнов, в рамках федеральной программы, на которую будет направлено 168,7 миллиона рублей, предполагается привести в порядок 101 дворовую и 80 общественных территорий.

Самый значительный проект планируется реализовать в Питкяранте, где полностью должна быть реконструирована центральная улица Ленина. Здесь будут проложены новые коммуникации, водопровод, газовые сети, обустроено четыре сквера. Конкурс уже состоялся. Победителем стала местная компания из Питкяранты, которая, по словам Россыпнова, «имеет большой запас прочности». Он надеется, что «негативный сортавальский опыт останется в прошлом, и мы его никогда не повторим». Фото wheelthat.com