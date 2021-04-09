Петрозаводчанин выступит в популярном шоу на ТНТ

Житель Петрозаводска Артем Побережный поборется за выход в полуфинал популярного юмористического шоу «Comedy Баттл». Передача выйдет в эфир телеканала ТНТ сегодня в 22:00.

Артем работает ведущим различных мероприятий, специалистом в центре молодежи и сценаристом интернет-проектов. Юмором петрозаводчанин стал заниматься во время обучения в университете, но проект «Сomedy Баттл» увлек его с детства. Наш земляк уже прошел во второй этап шоу, и впереди борьба за место в полуфинале.

«Это будет непросто - идет борьба за полуфинал и "авансом" пройти нельзя. Зато чуть больше свободы в выборе тем. Очень хочется, чтобы зрители просто расслабились и смотрели выступающих, не оценивая. Для оценки уже есть три человека с рычагами! Поборемся и посмотрим, что получится, а что – нет», - поделился ожиданиями Артем.