Житель Петрозаводска примет участие в популярном шоу на ТНТ

Сегодня на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск юмористического шоу «Comedy Баттл», одним из участников которого станет житель Петрозаводска Артем Побережный.

Как сообщили в пресс-службе телеканала, Артем работает ведущим различных мероприятий, специалистом в центре молодежи и сценаристом различных интернет-проектов. Юмором петрозаводчанин стал заниматься во время обучения в университете, но проект «Сomedy Баттл» увлек его с детства.

«Еще в школьном возрасте я начал смотреть «Comedy Баттл» с самого первого сезона, когда Павел Воля был еще худее, а Гарик Мартиросян с волосами. Проникся юмором и стал мечтал хоть раз оказаться на этой сцене. Спустя 10 лет получилось!» - поделился Артем.

Сегодня в 22:00 наш земляк вступит в борьбу за призовой фонд шоу, который составляет пять миллионов рублей. Фото sostav.ru