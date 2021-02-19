Минобразования Карелии объяснило, что происходит с ужинами в детсадах

Министерство образования и спорта Карелии рекомендует руководителям детсадов республики не спешить делать преждевременные выводы по поводу отмены ужинов в дошкольных учреждениях из-за вступления в силу нового СанПиНа, сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня в сети появился пост, в которых жители карельской столицы высказали опасение, что в детсадах из-за нового СанПиНа, вступившем в силу 2021 году, исчезнут ужины или уплотненные полдники. По словам авторов, в одном из детсадов Петрозаводска это уже ввели в практику.

Теперь дети получают последние горячие питание в 11.30-12.00. После сна чай с булочкой или салат 60 гр. С чаем... Дети голодные в саду. Это издевательство над ними,

– пишут они.

Информация попала в карельский Центр управление регионом (ЦУР), который сразу же запросил комментарий Минобразования РК по этому вопросу.

Ответ ведомство в этот же день разместило на своей официальной странице в соцсетях.

Режим работы учреждений дошкольного образования попал в противоречие с принятыми СанПиНам. Из-за этого расписание ужина, который полагается дошкольникам, находится за рамками рабочего дня, и, соответственно, дети попросту не успеют его получить. В настоящий момент мы ожидаем разъяснения федерального Роспотребнадзора в части организации питания дошкольников в условиях новых санитарных правил. При этом отметим, что мы рекомендуем руководителям детских садов не принимать необдуманных решений и не делать преждевременных выводов,

– говорится в ответе Министерства образования и спорта РК.

Решение вопроса находится на контроле.