Segezha Group и Рослесинфорг проведут лесоустройство в Карелии

Segezha Group (входит в АФК «Система») и ФГБУ «Рослесинфорг» приступают к разработке планов по организации и развитию сырьевой базы для Сегежского целлюлозно-бумажного комбината, карельского флагмана компании. Лесоустройство проведут на 925 тыс. га. При этом общий объем лесоустроительных работ холдинга в Республике Карелия в 2020-2021 гг. составит 1 млн 235 тыс. 650 га.

По результатам проведения лесоустройства планируется разработать проект освоения лесов, определить ежегодный допустимый объем изъятия древесины, запланировать мероприятия по охране и воспроизводству лесов. Являясь ответственным лесопользователем, Segezha Group намерена продолжать выполнение взятых на себя обязательств по охране, восстановлению лесов, предупреждению лесных пожаров и незаконных рубок.

Лесоустроительные работы в рамках сотрудничества Segezha Group и Рослесинфорга начались в прошлом году. Они проводятся специалистами Карельского и Поволжского филиалов ведомства на территории Сегежского лесничества Республики Карелия.

В этом году будут выполнены полевые и камеральные работы, включая таксацию лесов глазомерным способом с использованием материалов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Также будет составлена лесоустроительная документация. В мае, в преддверии полевого сезона, состоится совместная коллективная тренировка таксаторов и специалистов Сегежского ЦБК.

Прошло всего два месяца с момента подписания соглашения. За это время мы провели подготовительные работы, проанализировали материалы предыдущего лесоустройства, дешифрировали данные космической съемки и создали цифровые ортофотопланы. Предстоит еще многое сделать, в том числе оценить существующую лесную инфраструктуру и размер инвестиций, провести комплексный аудит лесных ресурсов, определить породный состав леса и рассчитать, на сколько его хватит. Это нужно, чтобы Segezha Group смогла рассчитать технические и экономические показатели, срок окупаемости и финансовую устойчивость. Мы намерены и дальше оказывать содействие коллегам из холдинга в разработке стратегий создания и развития лесосырьевой базы для новых и действующих предприятий,

– прокомментировал Павел Галямов, начальник Управления по работе с заказчиками Рослесинфорга.

В прошлом году холдинг приступил к масштабной модернизации Сегежского ЦБК, переводу производственных процессов на наилучшие доступные технологии. При этом площадь арендуемого компанией леса в республике за год увеличилась почти на 349 тыс. га, до 3,8 млн га.

По итогам девяти месяцев 2020 года примерно 80% составило наше собственное лесообеспечение, и 20% -- покупной лес. Для обеспечения потребностей Сегежского ЦБК используем весь наш карельский, архангельский, а также часть вологодского баланса, небольшой объем закупаем у сторонних поставщиков. На Сегежском ЦБК мы также построили многотопливный котёл, работающий на разных видах топлива, – он заметно повышает эффективность использования нашей лесосеки,

- сказал Президент Segezha Group Михаил Шамолин.