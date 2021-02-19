Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске

20 и 21 февраля в Петрозаводске пройдет очередной рейд по выявлению нетрезвых водителей за рулем. Об этом сообщает Госавтоинспекция города. Инспекторы будут массового останавливать автомобили.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательными на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения.

В Госавтоинспекции напомнили, что нетрезвым автомобилистам грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. За повторное употребление алкоголя за рулем водителей ожидает уже уголовная ответственность.

Жителей Петрозаводска просят проявлять гражданскую позицию и сообщать о людях, которые садяться за руль пьяными, а также об автомобилях, водители которых ведут себя на дороге странно, по телефонам 715-900, 78-44-44. Фото ГИБДД Петрозаводска