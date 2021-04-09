В Москве обсудили вопросы регулирования интернет-среды

В Москве проходит Российский форум по управлению интернетом (RIGF). Его участники обсуждают вопросы информационной безопасности, доверия в интернете, регулирования социальных сетей, использования искусственного интеллекта и другие темы, связанные с развитием интернета. В секции «Цифровые платформы: правила игры» выступил заместитель генерального директора АНО «Диалог» Владимир Табак.

Он поднял вопрос о единых правилах регулирования интернет-среды. Для этого государству нужно определиться с глобальной стратегией присутствия в Сети.

Это краеугольный камень, потому что сегодня только интернет только становится предметом государственной важности. Должна сформироваться глобальная стратегия присутствия государства в интернете, в которой будут отражены присутствие самого государства с точки зрения государственного брендинга определенных площадок, коммуникации государства с жителями, взаимодействие с крупными игроками, такими как зарубежные и российские площадки, и все это будет подчинено единой логике, вот тогда будет уже гораздо проще говорить о регулировании –

отметил он.

По словам Владимира Табака, долгое время интернет остался чем-то вроде аксессуара. Но сейчас он превращается в инструмент, определяющий общественное мнение. Эта перемена произошла драматически быстро, особенно на фоне пандемии. В качестве примера использования интернета как управленческого инструмента, спикер привел совместный проект АНО «Диалог» и Минцифры России «Инцидент Менеджмент». Система работает уже несколько лет и отслеживает сообщения о проблемах, которые граждане оставляют в социальных сетях.

У нас сейчас время ответа 4 часа в среднем по стране для обращений, которые поступают через социальные сети. Цифровизация предусматривает более быстрое принятие решений, а для этого нужно менять качество самой системы управления, – добавил Владимир Табак. – Есть ряд онлайн-проектов, которые позволяют сократить время решения проблем в офлайне, например, Госуслуги. Эту концепцию – решать проблемы в офлайне за счет оптимизации этих процессов в онлайне –

мы стараемся внедрять в рамках нашей работы.

В то же время, любая технологическая платформа является техническим инструментом, а поверх этого инструмента должна быть наложена правильная идеология и методология самого процесса, подчеркнул заместитель генерального директора АНО «Диалог».