Школы Петрозаводска ожидают более трех тысяч первоклассников

В этом году Администрация Петрозаводска определила 12 школ, в которые можно подать электронное заявление, зарегистрировавшись на сайте госуслуг. Одним из таких образовательных учреждений стала школа № 8 им. Н. Г. Варламова, которой руководит депутат Петрозаводского городского совета Екатерина Реутова.

Директор образовательного учреждения рассказала о главных особенностях и нюансах приемной кампании этого года. Безусловно, одним из основных нововведений этого года является закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Петрозаводского городского округа.

- По сравнению с предыдущими годами, могу сказать, что прием в нашей школе проходил спокойно. Семьи будущих первоклассников, которые к 1 апреля были готовы подать документы, сразу же это сделали. С учетом того, что наше образовательное учреждение вело запись в электронной форме, около 50 процентов родителей воспользовались этой возможностью и подали заявление через портал госуслуг, остальные - лично принесли документы в школу,

- отметила депутат Петросовета, директор МОУ СОШ № 8 Екатерина Реутова. (Видео)

Екатерина Реутова напомнила, что в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта РФ закреплено право на первоочередное предоставление места в образовательной организации. Им обладают дети военнослужащих, сотрудников полиции, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и органов принудительного исполнения. Это право для данной категории льготников реализуется по месту жительства семей, а значит, им требуется представить документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или пребывание на закрепленной территории.

Кроме того, преимущественным правом обладают дети, чьи братья и сестры уже обучаются в данной школе. При этом они могут быть зачислены в первый класс независимо от места регистрации.

Директор петрозаводской школы № 8 им. Н. Г. Варламова также напомнила, что согласно новому федеральному порядку, приём заявлений о зачислении детей, проживающих на закреплённой территории, в первые классы завершится 30 июня. Приём заявлений о зачислении детей, не проживающих на закреплённой территории, будет осуществляться с 6 июля по 5 сентября на свободные места.

Всего, по информации администрации, ожидаемое число первоклассников в 2021 году составляет около 3300 человек. Для них планируется открыть 115 общеобразовательных и десять специальных (коррекционных) классов. Консультирование по вопросам записи в 1 классы ведется специалистами Управления образования Администрации Петрозаводска по телефонам – 71-34-60, 71-34-34.