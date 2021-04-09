Геннадий Сараев: водитель, сбивший ребенка, понесет наказание

Уполномоченный по правам ребенка Карелии Геннадий Сараев потребовал срочно отремонтировать светофор на месте резонансного ДТП. Он не исключает, что водитель может быть привлечен не только к административной, но и к уголовное ответственности.



Авария произошла вечером 8 апреля. Водитель легкового автомобиля сбил ребёнка, который вместе с мамой переходил дорогу в районе пересечения Карельского проспекта и Сортавальской улицы. Мальчик получил травмы и попал в больницу. Как сообщает ГИБДД, автомобилист был пьян.



– Водитель однозначно понесет наказание, как минимум, лишение прав и штраф. Кроме того, по результатам проверки, которую проведет ГИБДД, будет решаться вопрос об уголовной ответственности за нанесенные ребенку повреждения

– заявил Геннадий Сараев.



В момент ДТП на переходе не работал светофор. Как пишут в соцсетях очевидцы, когда светофор отключили для ремонта, водители стали проезжать переход, не снижая скорости.



– Необходимо, чтобы водители заранее тормозили при подъезде к переходу. Дети непредсказуемы, могут внезапно выбежать на дорогу, и автомобилисты должны это учитывать и быть особенно внимательными. Но и светофор обязательно должен работать. После этого случая я позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска и потребовал срочно отремонтировать светофор.



Центр Управления регионом (ЦУР) Республики Карелия выяснил, что за состояние отвечает строительная компания Nova.



- Чтобы обеспечить доступ к спортивному комплексу на Карельском проспекте, 19, застройщик оборудовал пешеходный переход. Именно строительная организация, должна отремонтировать дорожный объект, – пояснили в горадминистрации карельской столицы.



По информации строительной компании Nova, светофор на Карельском проспекте вернут в строй в течение недели.



– Светофор на Карельском проспекте, вышел из строя неделю назад из-за неисправной платы. В электросети произошел скачок напряжения, который вывел из строя важную деталь. Как только плата вышла из строя, компания начала поиски необходимой детали по всей России. Одновременно с этим специалисты-электрики пытаются сами привести в порядок плату, чтобы хотя бы временно, до того момента, когда в город «приедет» нужная деталь, светофор работал, – отметили в компании.