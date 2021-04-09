Пятилетний мальчик пострадал под колесами автомобиля на «зебре»

Накануне вечером на Карельском проспекте в Петрозаводске ребенок попал под машину. Как мы сообщали ранее, момента наезда попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк». Сегодня подробности автонаезда рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

8 апреля в 18:07 в районе дома №12 по Карельскому проспекту автомобиль «Ниссан» наехал на пятилетнего мальчика, который вместе с мамой переходил проезжую часть. За рулем иномарки находился 49-летний водитель. По сведениям дорожной полиции, водитель был в состояние алкогольного опьянения. Ребенок получил травмы. Ему потребовалась медицинская помощь.

В Госавтоинспекции добавили, что за прошедшие сутки на дорогах Карелии было пресечено тринадцать нарушений пьяными водителями.

Среди нарушителей оказались двое автомобилистов, которые сели за руль в состоянии опьянения повторно, в том числе 38-летняя женщина. (фото Госавтоинспекция РК)