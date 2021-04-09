Мужчину убили ножом во время застолья в Лахденпохье

53-летнего жителя Карелии заключили под стражу по обвинению в убийстве. Преступление было совершено в Лахденпохье в начале апреля.

Мужчина выпивал в компании. В какой-то момент у него возникла ссора с другим участником застолья. По версии следователей, обвиняемый причинил местному жителю ножом колото-резаные ранения. От полученных повреждений потерпевший скончался, а нападавший был задержан.

Следком Карелии устанавливает обстоятельства случившегося. Наказание за убийство предусматривает до 15 лет лишения свободы. (фото vesti.ru)