09 апреля 2021, 10:01
В Карелии ссора двух сестер закончилась поножовщиной
Причиной конфликта близких людей стал спор о наследстве
В Кондопоге 41-летняя женщина причинила своей 38-летней сестре серьезные травмы, сообщает МВД Карелии.
Кондопожанка во всем созналась и рассказала участковому, что близкие люди в очередной раз поссорились из-за квартиры, которая им досталась по наследству от матери.
Младшая сестра схватила старшую за волосы, когда та чистила картошку. Женщина в ответ ударила ножом, который вонзился в голень.
Испугавшись содеяного, женщина вызвала скорую помощь и полицию.
Возбуждено уголовное дело. Преступление подпадает под действие статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия».
Фото из группыМВД по Республике Карелия