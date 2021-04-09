В Карелии ссора двух сестер закончилась поножовщиной

В Кондопоге 41-летняя женщина причинила своей 38-летней сестре серьезные травмы, сообщает МВД Карелии.

Кондопожанка во всем созналась и рассказала участковому, что близкие люди в очередной раз поссорились из-за квартиры, которая им досталась по наследству от матери.

Младшая сестра схватила старшую за волосы, когда та чистила картошку. Женщина в ответ ударила ножом, который вонзился в голень.

Испугавшись содеяного, женщина вызвала скорую помощь и полицию.

Возбуждено уголовное дело. Преступление подпадает под действие статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия».

Фото из группы МВД по Республике Карелия