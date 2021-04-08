Автомобиль сбил ребенка в Петрозаводске

Сегодня в 18:03 в Петрозаводске, на Карельском проспекте в районе пересечения с улицей Сортавальской автомобиль сбил ребенка. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как женщина с ребенком переходила дорогу по пешеходному переходу в районе неработающего светофорного объекта. В этот момент автомобиль, ехавший по проспекту, сбил мальчика.

По данным dtpptz, ребенок 2015 года рождения получил травмы. На кадрах видео видны моменты его госпитализации.