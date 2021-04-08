Количество отравившихся в школе в Олонце выросло до 58 человек

Количество обратившихся за медицинской помощью с признаками отравления в Олонце увеличилось до 58 человек. Такие данные привел министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Среди пострадавших - 57 учеников начальных классов Олонецкой средней школы №1 и один сотрудник пищеблока. У всех обратившихся за медицинской помощью имелись клинические проявления пищевой токсикоинфекции: тошнота, рвота, жидкий стул, боли в животе. Состояние больных оценивается как легкой степени, они находятся на амбулаторном лечении.

В Олонец по распоряжению министра выехали главный педиатр Карелии и главный инфекционист Карелии.

Напомним, ранее сообщалось об отравлении в олонецкой школе 22 человек. Следственный комитет и прокуратура начали проверки по факту массового отравления детей. Фото диро.рф