Министр рассказал о состоянии отравившихся в Олонце школьников

13 апреля на внеочередном заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии отравившихся школьников из Олонца.

По его словам, сейчас под наблюдением врачей находятся 75 детей, которые отравились в школе №1 в Олонце. У всех имеются признаки норовирусной инфекции. Сославшись на данные Роспотребнадзора, Охлопков сказал, что «выделена инфекция норовируса» и установлены два взрослых человека, которые являются носителями норовируса.

Состояния детей удовлетворительное. Никто в стационарном лечении не нуждается. Все необходимые лекарственные препараты получают,

- сказал министр здравоохранения. Дети, по его словам, осмотрены специалистами, в том числе и те школьники, которые не обращались за медицинской помощью, но имели признаки недомогания. «Ситуация пока стабильна», - считает Охлопков.

Напомним, ранее стало известно, что компания «ПК Прибой», кормившая учеников в школе №1 Олонца, получила подряд на организацию питания без конкурса. Более того, ранее фирма никогда не занималась организацией детского питания. Фото администрации Олонецкого района