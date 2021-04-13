13 апреля 2021, 20:19
Общество

Таинственный подряд. Кто и как кормил отравившихся школьников Олонца

Фирма влиятельного предпринимателя получила подряд вне конкурса, хотя организацией питания ранее не занималась

Текст: Георгий Чентемиров. Фото: страница главы Карели Артура Парфенчикова

Почти 60 детей в Олонце попали в больницу с диагнозом «заражение норовирусом». Как выяснили специалисты Роспотребнадзора, к заболевшим врус попал через пищу и посуду. Питание в олонецкой школе №1, где отравившихся больше всего, осуществляет компания ООО «ПК Прибой». И, как выяснил портал «Петрозаводск говорит», контракт к ней попал при довольно загадочных обстоятельствах.

Компанией «ПК Прибой» руководит Елена Протасова – известный в районе предприниматель. Под ее началом работает сразу несколько фирм. В частности, ООО «Прибой-сервис» занимается торговлей пищевыми продуктами, а также периодически выполняет государственные заказы. По данным Seldon, в 2020 году она выиграла контракт на ремонт Дома культуры в селе Михайловское, годом ранее – подряд на прокладку трубопроводов в Олонце, а еще до этого снабжала муниципальное предприятие «Олонецобщепит» сахаром, петрушкой, уксусом и солью.

Еще одна компания, которой руководит Елена Протасова, – «ЭлитСервис». Она выигрывала конкурсы на вывоз коммунальных отходов, заключала мелкие контракты на поставку сладостей для нужд администрации района и ведение бухгалтерского учета для муниципальной газеты «Олония».

Были у Протасовой интересы и вне предпринимательской деятельности. Так, с 2007 по 2010 год она возглавляла финансовое управление Администрации Олонецкого района. А в августе 2020 года стала главным редактором (!) той самой «Олонии». Согласно ЕГРЮЛ, она им числится и по сей день, однако по факту газетой руководит Александр Чуркин.

Как считает надежный источник, предпринимателя пригласили для наведения порядка в финансах газеты. Протасова же до сих пор является ликвидатором муниципального предприятия «Видлица», которое занималось сбором и обработкой сточных вод.

Нет ничего удивительного в том, что специалиста столь широкого профиля привлекли для организации питания в школах района. Именно привлекли – потому что, как выяснил «ПТЗ говорит», конкурса на эти работы никто не проводил. Между тем стоимость контрактов, по словам самой Протасовой, составляет четыре миллиона рублей.

Фото: ИА "Республика"  

 

К организации питания в учебных заведениях «ПК Прибой» приступил с 1 февраля 2021 года. Елене Протасовой передали школы в Видлице, Мегреге, Туксе, а также школу №1 в Олонце: четыре из семи общеобразовательных учреждений района. При этом ранее предприниматель такой деятельностью не занималась: об этом «ПТЗ говорит» рассказала она сама.

Кто именно инициировал заключение контрактов без конкурса, выяснить не удалось. Начальник районного управления социального развития Алла Сидорова на прямой вопрос о конкурсе ответила следующее:

– Это образовательная организация заключает договоры. Каким образом это проходило, я не могу вам сказать. Здесь компетенция образовательной организации.

Мы обзвонили школы, работающие с Протасовой. В Видлицкой школе за разъяснениями нас отправили обратно в администрацию.

– Ничего по этому вопросу не могу сказать. Потому что есть учредители, и к учредителям...

Они-то к вам отправляют!

– Да ладно! – иронично ответила директор Валентина Сергеева и ушла на урок.

С директором школы №1, где произошло заражение, нам поговорить не удалось. В момент нашего звонка руководителя на месте не оказалось; корреспондент оставил секретарю свой номер телефона, но директор не перезвонил.

В Туксе нам сообщили, что других организаций, кроме «ПК Прибой», под рукой просто не было.

– Были направлены запросы в разные организации, в том числе в муниципальное предприятие «Олонецобщепит», и откликнулся только «ПК Прибой». С ним договор и заключали. В ситуации, когда «Олонецобщепит» не может выполнять услугу, надо думать о том, что надо детей питать, – заявил наш собеседник. – Питание и цены остались на должном уровне, нарушений не было.

Однако в МУП «Олонецобщепит» нам рассказали несколько другую версию. Там дали понять, что передача школьного питания частной компании произошла не по воле муниципального предприятия, которое работает уже более двадцати лет.

Вы хотели бы их обслуживать?

– Ну это же наши были школы все.

А теперь не ваши?

– Из всех школ три осталось у нас.

У вас не проходил конкурс на их обслуживание?

– У нас не было, – ответил собеседник после паузы. – Когда столовые перешли к Протасовой, я сказал: ради бога, лишь бы только дети были здоровы.

Получить конкретный ответ мы попытались у самой Елены Протасовой. Предприниматель согласилась поговорить по телефону и ответила на все наши вопросы, кроме одного.

Вы когда-нибудь занимались организацией питания?

– В таком виде – нет.

Почему решили заняться? Все-таки сложное дело, хлопотное.

– Ну, работа есть работа. Все мы стараемся выполнить требования и урегулировать. Понятно, что сложная ситуация.

Кто был инициатором? Вы сами решили организацией питания заняться?

– А можно вообще не комментировать этот вопрос?

На какое время рассчитан контракт?

– До конца учебного года, после чего пройдет конкурс. Это сразу было озвучено, когда мы приходили... Это была позиция администрации о том. И сейчас они зимой хотели объявить конкурс, но какие-то там технические причины…

То есть изначально работа была всё же с администрацией?

– Договоры заключались с учреждениями, – ответила Елена Протасова.

Глава Карелии Артур Парфенчиков уже заявил, что школам следует расторгнуть контракт с «ПК Прибой». Мы спросили Протасову, как она относится к этой инициативе.

– Я полагаю, что какая-то информация у главы может быть полнее, чем обладаем мы. Какой бы ни был результат, для главы республики такое решение может быть оправданно… Я трезво смотрю на эти вещи. Понятно, что безопасность детей – это основной вопрос.

Мы не знаем, почему и за какие заслуги организацию питания в четырех районных школах из семи передали именно компании Елены Протасовой. Однако представляется маловероятным, что всё это результат «самодеятельности» организаций, напрямую подчиняющихся районным властям – школ и МУП «Олонецобщепит». Попытки переложить ответственность на руководителей первого звена – обычное дело, когда речь идет о чем-то неприятном: например, о сокращениях персонала или оптимизации. Или, как в данном случае, о массовом отравлении детей.

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