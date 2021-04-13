Таинственный подряд. Кто и как кормил отравившихся школьников Олонца

Текст: Георгий Чентемиров. Фото: страница главы Карели Артура Парфенчикова

Почти 60 детей в Олонце попали в больницу с диагнозом «заражение норовирусом». Как выяснили специалисты Роспотребнадзора, к заболевшим врус попал через пищу и посуду. Питание в олонецкой школе №1, где отравившихся больше всего, осуществляет компания ООО «ПК Прибой». И, как выяснил портал «Петрозаводск говорит», контракт к ней попал при довольно загадочных обстоятельствах.

Компанией «ПК Прибой» руководит Елена Протасова – известный в районе предприниматель. Под ее началом работает сразу несколько фирм. В частности, ООО «Прибой-сервис» занимается торговлей пищевыми продуктами, а также периодически выполняет государственные заказы. По данным Seldon, в 2020 году она выиграла контракт на ремонт Дома культуры в селе Михайловское, годом ранее – подряд на прокладку трубопроводов в Олонце, а еще до этого снабжала муниципальное предприятие «Олонецобщепит» сахаром, петрушкой, уксусом и солью.

Еще одна компания, которой руководит Елена Протасова, – «ЭлитСервис». Она выигрывала конкурсы на вывоз коммунальных отходов, заключала мелкие контракты на поставку сладостей для нужд администрации района и ведение бухгалтерского учета для муниципальной газеты «Олония».

Были у Протасовой интересы и вне предпринимательской деятельности. Так, с 2007 по 2010 год она возглавляла финансовое управление Администрации Олонецкого района. А в августе 2020 года стала главным редактором (!) той самой «Олонии». Согласно ЕГРЮЛ, она им числится и по сей день, однако по факту газетой руководит Александр Чуркин.

Как считает надежный источник, предпринимателя пригласили для наведения порядка в финансах газеты. Протасова же до сих пор является ликвидатором муниципального предприятия «Видлица», которое занималось сбором и обработкой сточных вод.

Нет ничего удивительного в том, что специалиста столь широкого профиля привлекли для организации питания в школах района. Именно привлекли – потому что, как выяснил «ПТЗ говорит», конкурса на эти работы никто не проводил. Между тем стоимость контрактов, по словам самой Протасовой, составляет четыре миллиона рублей.

Фото: ИА "Республика"

К организации питания в учебных заведениях «ПК Прибой» приступил с 1 февраля 2021 года. Елене Протасовой передали школы в Видлице, Мегреге, Туксе, а также школу №1 в Олонце: четыре из семи общеобразовательных учреждений района. При этом ранее предприниматель такой деятельностью не занималась: об этом «ПТЗ говорит» рассказала она сама.

Кто именно инициировал заключение контрактов без конкурса, выяснить не удалось. Начальник районного управления социального развития Алла Сидорова на прямой вопрос о конкурсе ответила следующее:

– Это образовательная организация заключает договоры. Каким образом это проходило, я не могу вам сказать. Здесь компетенция образовательной организации.

Мы обзвонили школы, работающие с Протасовой. В Видлицкой школе за разъяснениями нас отправили обратно в администрацию.

– Ничего по этому вопросу не могу сказать. Потому что есть учредители, и к учредителям...

– Они-то к вам отправляют!

– Да ладно! – иронично ответила директор Валентина Сергеева и ушла на урок.

С директором школы №1, где произошло заражение, нам поговорить не удалось. В момент нашего звонка руководителя на месте не оказалось; корреспондент оставил секретарю свой номер телефона, но директор не перезвонил.

В Туксе нам сообщили, что других организаций, кроме «ПК Прибой», под рукой просто не было.

– Были направлены запросы в разные организации, в том числе в муниципальное предприятие «Олонецобщепит», и откликнулся только «ПК Прибой». С ним договор и заключали. В ситуации, когда «Олонецобщепит» не может выполнять услугу, надо думать о том, что надо детей питать, – заявил наш собеседник. – Питание и цены остались на должном уровне, нарушений не было.

Однако в МУП «Олонецобщепит» нам рассказали несколько другую версию. Там дали понять, что передача школьного питания частной компании произошла не по воле муниципального предприятия, которое работает уже более двадцати лет.

– Вы хотели бы их обслуживать?

– Ну это же наши были школы все.

– А теперь не ваши?

– Из всех школ три осталось у нас.

– У вас не проходил конкурс на их обслуживание?

– У нас не было, – ответил собеседник после паузы. – Когда столовые перешли к Протасовой, я сказал: ради бога, лишь бы только дети были здоровы.

Получить конкретный ответ мы попытались у самой Елены Протасовой. Предприниматель согласилась поговорить по телефону и ответила на все наши вопросы, кроме одного.

– Вы когда-нибудь занимались организацией питания?

– В таком виде – нет.

– Почему решили заняться? Все-таки сложное дело, хлопотное.

– Ну, работа есть работа. Все мы стараемся выполнить требования и урегулировать. Понятно, что сложная ситуация.

– Кто был инициатором? Вы сами решили организацией питания заняться?

– А можно вообще не комментировать этот вопрос?

– На какое время рассчитан контракт?

– До конца учебного года, после чего пройдет конкурс. Это сразу было озвучено, когда мы приходили... Это была позиция администрации о том. И сейчас они зимой хотели объявить конкурс, но какие-то там технические причины…

– То есть изначально работа была всё же с администрацией?

– Договоры заключались с учреждениями, – ответила Елена Протасова.

Глава Карелии Артур Парфенчиков уже заявил, что школам следует расторгнуть контракт с «ПК Прибой». Мы спросили Протасову, как она относится к этой инициативе.

– Я полагаю, что какая-то информация у главы может быть полнее, чем обладаем мы. Какой бы ни был результат, для главы республики такое решение может быть оправданно… Я трезво смотрю на эти вещи. Понятно, что безопасность детей – это основной вопрос.

Мы не знаем, почему и за какие заслуги организацию питания в четырех районных школах из семи передали именно компании Елены Протасовой. Однако представляется маловероятным, что всё это результат «самодеятельности» организаций, напрямую подчиняющихся районным властям – школ и МУП «Олонецобщепит». Попытки переложить ответственность на руководителей первого звена – обычное дело, когда речь идет о чем-то неприятном: например, о сокращениях персонала или оптимизации. Или, как в данном случае, о массовом отравлении детей.