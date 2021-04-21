21 апреля 2021, 11:52
Происшествия

Прокуратура проверила организацию питания школьников в Олонце

Обнаружены нарушения как в работе организации, оказывающей услуги питания для школьников, так и в деятельности образовательной организации

Прокуратура провела проверку организации питания в средней школе № 1 города Олонца, сообщает сайт надзорного ведомства Карелии.

«Петрозаводск гвоорит» писал о том, как апреле этого года там произошла вспышка заболевания среди учащихся начальных классов вследствие инфицирования норовирусом.

При проведении проверки деятельности ООО «ПК Прибой», организации, оказывающей услуги питания, выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Отсутствует маркировка на отдельных продуктах питания и на столовом инвентаре, сырая и приготовленная продукция хранятся совместно, в местах обработки посуды присутствуют посторонние вещи. 

В адрес организации внесено представление, которое находится на рассмотрении.

С 19 апреля 2021 года договор с данной организацией на осуществление питания учащихся школы №1 города Олонца расторгнут.

Кроме того, прокуратурой района выявлены нарушения в деятельности самой образовательной организации.

Так, в нарушение норм санитарно-эпидемиологического законодательства и условий ранее заключенного учреждением с ООО «ПК Прибой» договора об оказании услуг питания учащихся, на момент проверки, на пищеблоке школы отсутствовали индивидуальные шкафчики и специальные места для хранения личных вещей и рабочей одежды персонала, не был оборудован отдельный туалет с раковиной для мытья рук персонала, стол для сырых овощей не имел гигиенического покрытия, поверхности производственных столов для выпечки выполнены из фанеры, а не из дерева твердых лиственных пород.

При изучении гигиенических журналов установлено, что в нарушение действующих требований ежедневные медосмотры работников пищеблока медработником не проводились, подписи о его проведении в журналах отсутствовали, в том числе и в период, когда была зафиксирована вспышка заболевания.

Выявленные нарушения послужили основанием для внесения прокуратурой района представления главе администрации Олонецкого района, которое находится на рассмотрении.

В обоих представлениях поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Проверка, направленная на установление причин вспышки заболевания среди учащихся школы, продолжается.

Фото с сайта vsatke.ru

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