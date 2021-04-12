12 апреля 2021, 20:21
Происшествия

Результаты расследования подтверждают версию заражения детей в Олонце

Проверка выявила нарушения в организации работы пищеблока: при хранении продуктов, обработке инвентаря и другие

Сегодня стали известны предварительные результаты расследования массового заболевания учеников в школе №1 города Олонца.

Подтверждается первоначальная версия о заражении через пищу и посуду от персонала столовой. Об этом сообщил на своей странице глава республики.

Проверка выявила нарушения в организации работы пищеблока. В частности при хранении и доставке продуктов, обработке инвентаря и некоторые другие.

Муниципалитету поручено провести проверку в отношении компании-поставщика и рассмотреть вопрос о расторжении с ней контракта на питание детей в школе.

Всем муниципалитетам поручено провести проверки в школьных пищеблоках.

Фото с личной страницы

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Карелия
Олонец
массовое заражение
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проверка
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