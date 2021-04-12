12 апреля 2021, 20:21
Результаты расследования подтверждают версию заражения детей в Олонце
Проверка выявила нарушения в организации работы пищеблока: при хранении продуктов, обработке инвентаря и другие
Сегодня стали известны предварительные результаты расследования массового заболевания учеников в школе №1 города Олонца.
Подтверждается первоначальная версия о заражении через пищу и посуду от персонала столовой. Об этом сообщил на своей странице глава республики.
Проверка выявила нарушения в организации работы пищеблока. В частности при хранении и доставке продуктов, обработке инвентаря и некоторые другие.
Муниципалитету поручено провести проверку в отношении компании-поставщика и рассмотреть вопрос о расторжении с ней контракта на питание детей в школе.
Всем муниципалитетам поручено провести проверки в школьных пищеблоках.
Фото с личной страницы