Результаты расследования подтверждают версию заражения детей в Олонце

Сегодня стали известны предварительные результаты расследования массового заболевания учеников в школе №1 города Олонца.

Подтверждается первоначальная версия о заражении через пищу и посуду от персонала столовой. Об этом сообщил на своей странице глава республики.

Проверка выявила нарушения в организации работы пищеблока. В частности при хранении и доставке продуктов, обработке инвентаря и некоторые другие.

Муниципалитету поручено провести проверку в отношении компании-поставщика и рассмотреть вопрос о расторжении с ней контракта на питание детей в школе.

Всем муниципалитетам поручено провести проверки в школьных пищеблоках.

Фото с личной страницы