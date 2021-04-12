12 апреля 2021, 18:23
Происшествия

Мужчина обрадовался находке, но она принесла ему сплошные несчастья

Нужно было всего лишь вернуть найденное законному владельцу

В полицию обратилась 47-летняя жительница Петрозаводска и заявила, что с ее карты, которой пользовался сын, исчезло более 5 700 рублей, сообщает МВД Карелии.

Ущерб был признан значительным для заявительницы.

Полицейские установили, что банковская карта была утеряна в одном из торговых центров города. Нашедший её 45-летний мужчина не стал разыскивать владельца, а пошел и купил продукты.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото с сайта static.ngs.ru

Обсудить
просмотр
185385
Метки: 
Петрозаводск
банковская карта
хищение
Полиция
МВД Карелии
уголовное дело