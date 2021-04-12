12 апреля 2021, 18:23
Мужчина обрадовался находке, но она принесла ему сплошные несчастья
Нужно было всего лишь вернуть найденное законному владельцу
В полицию обратилась 47-летняя жительница Петрозаводска и заявила, что с ее карты, которой пользовался сын, исчезло более 5 700 рублей, сообщает МВД Карелии.
Ущерб был признан значительным для заявительницы.
Полицейские установили, что банковская карта была утеряна в одном из торговых центров города. Нашедший её 45-летний мужчина не стал разыскивать владельца, а пошел и купил продукты.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Фото с сайта static.ngs.ru