В сети появились фото ДТП в Медвежьегорске

В интернете появились фотографии с места ДТП в Медвежьегорске, о котором «Петрозаводск говорит» писал ранее.



Авария произошла на относительно прямом участке дороги в темное время суток. 11 апреля в 05:02 легковой автомобиль Audi выехал за пределы проезжей части и врезался в деревья, пишет сайт ДТП ПТЗ. Для ликвидации последствий дорожного происшествия привлекалось пожарно-спасательное подразделение.

По информации ГИБДД, 22-летний водитель автомобиля «Ауди», находился в состоянии алкогольного опьянения. По пути в кусты, он повредил стойку дорожного знака.

После ДТП, молодой человек с травмами был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Фото с сайта ДТП ПТЗ