12 апреля 2021, 15:46
В сети появились фото ДТП в Медвежьегорске
Для ликвидации последствий происшествия привлекалось пожарно-спасательное подразделение
В интернете появились фотографии с места ДТП в Медвежьегорске, о котором «Петрозаводск говорит» писал ранее.
Авария произошла на относительно прямом участке дороги в темное время суток. 11 апреля в 05:02 легковой автомобиль Audi выехал за пределы проезжей части и врезался в деревья, пишет сайт ДТП ПТЗ. Для ликвидации последствий дорожного происшествия привлекалось пожарно-спасательное подразделение.
По информации ГИБДД, 22-летний водитель автомобиля «Ауди», находился в состоянии алкогольного опьянения. По пути в кусты, он повредил стойку дорожного знака.
После ДТП, молодой человек с травмами был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.
Фото с сайта ДТП ПТЗ