Мощный пожар бушует в Петербурге, погиб один из спасателей

Серьезный пожар вспыхнул сегодня днем в Санкт-Петербурге. Дым горящего здания виден практически по всему Петербургу.

В объятом пламенем здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной обрушились кровля и межкомнатные перекрытия. Пожар тушат по самому высокому 5-му рангу.

Потушить мощный пожар пытаются около 300 человек и почти 70 единиц техники. По сообщению ТАСС, в ходе тушения огня погиб пожарный. Еще двое пострадали. По информации источника, звено газодымозащитной службы проводило разведку в здании. Пожарных отрезало огнем, в результате один человек погиб. У двух пострадавших спасателей ожоги 40-50% поверхности тела.

Комплекс построек Невской мануфактуры является объектом культурного наследия регионального значения. В настоящее время площади здания сдавались в аренду различным компаниям.

(видео Youtube-канал RT, фото veved.ru)