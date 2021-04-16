Вынесено наказание фирме, кормившей детей в школе в Олонце

С 19 апреля ученики школы №1 Олонца, где произошла вспышка норовирусной инфекции, возвращаются к очному обучению. Об этом рассказал глава министерства образования и спорта РК Роман Голубев.

По словам чиновника, принято решение о том, что кормить школьников снова будет МУП «Олонецобщепит». Также Голубев сообщил, что суд оштрафовал бывшего подрядчика - ООО «ПК Прибой» - на 200 тысяч рублей.

Напомним, массовое отравление школьников произошло в Олонце 8 апреля. В общей сложности, к медикам обратились более 70 учеников начальных классов и школьная буфетчица. Специалисты установили, что заражение людей норовирусной инфекцией произошло через пищу и посуду.

Позже выяснилось, что ООО «ПК Прибой» получило контракт на организацию питания детей без конкурса. При этом ранее фирма никогда не занималась такой работой. Фото со страницы Романа Голубева/vk.com