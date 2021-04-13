В Карелии обнаружили контрафактную одежду, обувь и детские игрушки

Карельские таможенники совместно с полицией в первые три месяца 2021 года провели четыре проверочных мероприятия. Ревизоры искали контрафактную, немаркированную продукцию, либо маркированную поддельными акцизными марками, а также немаркированную средствами идентификации Data Matrix.

В результате из оборота было изъято 3567 пачек табачной продукции, сообщили в пресс-службе таможни. Было возбуждено два дела об административных правонарушениях.

Также была выявлена контрафактная спортивная одежда и обувь с товарными знаками известных брендов, детские конструкторы, на которых размещены изображения товарных знаков, схожих с товарным знаком Lego.

Контролеры изъяли 1168 единиц контрафактной продукции. Также было возбуждено дело об административном правонарушении за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, или сходных с ними обозначений для однородных товаров. (фото таможни)