Для школьников и студентов Карелии началась «Неделя без турникетов»

Весенний этап всероссийской акции «Неделя без турникетов» начался в Карелии, сообщает управление труда и занятости региона.

Около сотни организаций республики откроют свои двери для молодежи.

Учащиеся 7-8 классов Кайпинской школы Суоярвского района посетили электроподстанцию Федеральной сетевой компании. Школьники Лахденпохьи побывали на камнеобрабатывающем предприятии. Ребята из Олонца ознакомились с работой пожарной части.

Для работодателей участие в акции – это раннее профессиональное ориентирование молодого поколения будущих инженеров и рабочих на получение профессий, востребованных на современном промышленном производстве, знакомство с потенциальными молодыми кадрами.

По прогнозу управления труда и занятости Республики Карелия, дополнительная потребность в рабочих и специалистах на 2021 год составляет 6287 человек. Основная потребность приходится на долю квалифицированных рабочих, служащих, имеющих среднее профессиональное образование (50,1 %), и значительно превышает потребность в специалистах среднего звена (19 %) и специалистах с высшим образованием (29,3 %).

На сегодняшний день работодатели региона предлагают свыше пяти тысяч вакансий, из них свыше две тысячи - для замещения рабочих профессий.

По вопросам участия в акции «Неделя без турникетов» можно обращаться в агентства занятости населения и на студенческую биржу труда. Телефон агентства занятости населения г. Петрозаводска 59-26-76. Телефоны районных агентств занятости населения размещены на сайте Управления труда и занятости Республики Карелия по ссылке.

Студенческая биржа труда - тел. 8 953 547 63 30. Е-mail: mbirzha@inbox.ru.

Фото с сайта правительства республики