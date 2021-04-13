Неадекватный водитель стал фигурантом уголовного дела о наркотиках

История с автомобилем, застрявшим на железнодорожных путях на Первомайском проспекте в Петрозаводске, получила продолжение. Полиция возбудила в отношении водителя уголовное дело о наркопреступлении.

Напомним, дорожный инцидент случился ночью 8 апреля. Машина выехала на газон, пересекла Новосулажгорскую, снова выехала на газон, после небольшой паузы поехала к железнодорожным путям, где застряла. Перед этим из автомобиля вышел пассажир. А после, вероятно, выбежал водитель, который затем пробежал по путям в сторону Товарной станции. Спустя какое-то время к месту ДТП прибыл наряд дорожной полиции. Водитель был задержан.

По видимым признакам мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Его отправили на медицинское освидетельствование. Проводится проверка. Во время осмотра автомобиля полицейские обнаружили пакет с порошком. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик, сообщили в МВД Карелии.

В отношении 31-летнего ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления петрозаводчанина возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Эпизод запечатлела камера уличного видеонаблюдения компании «Ситилинк».