Водитель без прав попал в больницу после ДТП в Карелии

В 2:20 ночи 12 апреля в Медвежьегорском районе, на 78-м километре дороги Чебино-Маслозеро произошло ДТП, в котором пострадал водитель. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Инцидент случился в Паданах. По данным ведомства, водитель незарегистрированного автомобиля ВАЗ, не имевших водительских прав, не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги и пробила силовое ограждение.

В дорожном происшествии пострадал автомобилист. С травмами он был госпитализирован.

В Госавтоинспекции напомнили, что за езду без прав предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Фото ГИБДД