Следком заинтересовался вспышкой инфекции в школе Олонца

Следователи подключились к выяснению обстоятельств заболевания более двадцати детей в школе №1 в Олонце. СУ СК организовал доследственную проверку.

Напомним, сегодня стало известно о вспышке острой кишечной инфекции неясной этиологии. К медикам за помощью обратились 22 ученика младших классов и сотрудник школьного пищеблока. Обошлось без госпитализации. По предварительным данным, у обратившихся наблюдаются признаки отравления и температура. Дети проходят амбулаторное лечение.

«Следователи опрашивают должностных лиц, истребована необходимая документация. Проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение»,

- прокомментировали в Следкоме Карелии.

В Олонце создан оперативный штаб, работают специалисты Роспотребнадзора и комиссия Минобразования. Начальная школа закрыта, проводится обследование персонала и учеников, взяты пробы продуктов.

Ранее Роспотребнадзор рассказывал о случаях острых кишечных инфекций в республике, зафиксированных на прошлой неделе. (фото sledcom.ru)