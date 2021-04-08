Житель Карелии изрезал ножом гражданскую жену

В полицию Сортавальского района обратилась 37-летняя женщина. Она рассказала, что гражданский муж ранил ее, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Участковый выяснил, что произошло. 27-летний сожитель потерпевшей оказался под подозрением. Он рассказал, что в состоянии алкогольного опьянения оказывал супруге знаки внимания, но та его отвергла. Тогда мужчина схватил нож и несколько раз ударил им женщину по руке.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения легкого вреда здоровья с использованием оружия. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Фото mk.ru