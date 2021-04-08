Найден водитель автобуса, отправивший скорую в сугроб в Петрозаводске

Госавтоинспекция Петрозаводска установила водителя автобуса, который 19 марта не пропустил автомобиль скорой помощи, в результате чего тот вылетел в сугроб.

Напомним, резонансный инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения компании Sampo.ru. Маршрутный автобус не уступил дорогу скорой помощи, ехавшей с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Уходя от столкновения, водитель скорой был вынужден отправить машину в сугроб. После этого в течение нескольких минут ее выталкивали пассажиры автобуса.

По данным ГИБДД, водителем автобуса оказался мужчина 1966 года рождения. В отношении автомобилиста составлен протокол об административном правонарушении. Ему предстоит заплатить штраф в размере трех тысяч рублей.