Жителю Карелии, едва не убившему нападавшего, вынесен приговор

Завершился суд над 32-летним жителем Петрозаводска, признанным виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает прокуратура Карелии.

В один из дней октября 2020 года, ранее не имевший проблем с законом подсудимый распивал спиртное в квартире своего знакомого в поселке Чална. В процессе застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого потерпевший взял в руки нож и попытался нанести удар собутыльнику.

Петорозаводчанин, имеющий спортивный разряд по борьбе, скрутил нападавшего и, отобрав нож, нанес им нападавшему два удара в область живота и спины.

Причиненные проникающие ножевые ранения расценены судебным медицинским экспертом как тяжкий вред здоровью.

Осознав содеянное, мужчина оказал потерпевшему первую помощь и сообщил о случившемся в медицинское учреждение, куда пострадавший был доставлен и где он впоследствии проходил длительное лечение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, подозреваемый был задержан и до суда находился под стражей.

Мужчина признавал вину, оказал активное содействие расследованию.

Суд, с учетом данных обстоятельств, признанных смягчающими наказание, признал подсудимого виновным, назначив наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

В настоящее время прокуратурой Прионежского района готовится иск к осужденному о взыскании в пользу бюджета средств, затраченных на лечение потерпевшего.

Фото с сайта ugrapro.ru