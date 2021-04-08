Жителю Карелии, едва не убившему нападавшего, вынесен приговор
Завершился суд над 32-летним жителем Петрозаводска, признанным виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает прокуратура Карелии.
В один из дней октября 2020 года, ранее не имевший проблем с законом подсудимый распивал спиртное в квартире своего знакомого в поселке Чална. В процессе застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого потерпевший взял в руки нож и попытался нанести удар собутыльнику.
Петорозаводчанин, имеющий спортивный разряд по борьбе, скрутил нападавшего и, отобрав нож, нанес им нападавшему два удара в область живота и спины.
Причиненные проникающие ножевые ранения расценены судебным медицинским экспертом как тяжкий вред здоровью.
Осознав содеянное, мужчина оказал потерпевшему первую помощь и сообщил о случившемся в медицинское учреждение, куда пострадавший был доставлен и где он впоследствии проходил длительное лечение.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, подозреваемый был задержан и до суда находился под стражей.
Мужчина признавал вину, оказал активное содействие расследованию.
Суд, с учетом данных обстоятельств, признанных смягчающими наказание, признал подсудимого виновным, назначив наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
В настоящее время прокуратурой Прионежского района готовится иск к осужденному о взыскании в пользу бюджета средств, затраченных на лечение потерпевшего.
Фото с сайта ugrapro.ru