Выход из режима ограничений в стране Владимир Путин рассмотрит 6 мая

Поэтапный выход из режима ограничений будет рассмотрен на совещании с участием Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова.

По словам последнего, на этом совещании будут обсуждаться в том числе рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, поручение о подготовке которых глава государства давал ранее.

"На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации",

- сказал представитель Кремля.

«28 апреля Путин заявил, что начать подготовку к возвращению к нормальной жизни необходимо уже сейчас. Он поручил в течение недели подготовить рекомендации, чтобы начиная с 12 мая поэтапно снимать ограничительные меры»,

- напоминает издание.