В России вновь выявлено более 18 тысяч заболевших коронавирусом

За сутки в России выявили 18 140 новых заболевших коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Общее число зараженных достигло 1 618 116.

Умерли за последние сутки 334 пациента, общее число скончавшихся достигло 27 990. Выздоровели 14 854 человека, за все время — 1 215 414.

Больше всего новых случаев в регионах: Москва — 4952 (всего 424 148), Санкт-Петербург — 854 (61 376), Московская область — 535 (86 821), Нижегородская область — 397 (41 566), Архангельская область — 334 (20 580).

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 116 человек. Из этого числа заболевших – 91 человек, из них 15 имеют симптомы средней тяжести, один человек в крайне тяжелом состоянии. Глава Карелии Артур Парфенчиков ввел новые ограничения в республике из-за роста выявленных случаев коронавирусной инфекции.