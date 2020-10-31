Завтра «Сбормобиль» проедет по улицам Петрозаводска

1 ноября по улицам Петрозаводска проедет «Сбормобиль», сообщает пресс-центр администрации карельской столицы.

Напомним, волонтеры каждые первое и третье воскресенье месяца принимают у петрозаводчан вторсырье на переработку. В расписании – 23 остановки в разных районах города. В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки петрозаводчанам нужно соблюдать правила социального дистанцирования и использовать маску. Водитель и грузчик перед выходом в рейс измеряют температуру, имеют при себе средства индивидуальной защиты и санитайзеры.

Полный список того, что волонтеры принимают и не принимают на переработку, а также правила сдачи вторсырья опубликованы в группе «Сбормобиль ПТЗ». Там же появляется актуальная информация о нововведениях акции и других инициативах экозащитников.

Напоминаем, из-за интенсивности разгрузок, плотности расписания и ограниченного места в кузове, волонтеры больше не принимают передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных напрямую. Но горожане могут оставить помощь в двенадцати специально организованных пунктах в разных районах города.

80% вырученных от переработки вторсырья средств по-прежнему идут на поддержку бездомных животных, остальные 20% – на печать листовок и экорекламу (фото с twitter.com).