Малышева назвала главное средство защиты от коронавируса

Популярная телеведущая Елена Малышева держит руку на пульсе и продолжает давать советы о том, как не заразиться опасной инфекцией.

По ее мнению, главным в профилактике коронавируса остается мытье рук с мылом. Антисептики рекомендуют использовать, когда нет возможности помыть руки с мылом. Своим мнению Малышева поделилась с телеканалом 360.

Другие эксперты также советуют соблюдать правила гигиены и держать руки в чистоте.

Ранее для жителей Карелии была подготовлена памятка по профилактике коронавируса. Подробнее - здесь.