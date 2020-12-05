В Карелии за сутки выздоровело меньше, чем заболело коронавирусом

Оперативный штаб Карелии по борьбе с коронавирусом огласил актуальные данные по заболевшим в республике. Сегодня данные приводятся в несколько усеченном виде. В частности, в сообщении не уточняются новые случаи инфицирования по населенным пунктам, а дается лишь общее число зараженных.

Так, согласно официальной статистике, за прошедшие сутки ковид в Карелии выявили у 469 человек. Из этого числа заболевших – 443 человека, из них у 64 имеются симптомы средней тяжести, 20 находятся в тяжелом и 2 – в крайне тяжелом состоянии.



Удалось поправиться еще 409 человек.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2757,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1637,5 случая, по Северо-Западу – 2226,7.

За весь период пандемии в республике заболели 17875, выздоровели 10671, умерли 113 человек. (фото profile.ru)