Еще три пациента с коронавирусом умерли в больницах Карелии

В Карелии зафиксированы новые смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщает утром 5 декабря оперативный штаб республики, три летальных исхода от коронавирусной инфекции подтверждены в Центре паллиативной помощи. В этом учреждении скончалась жительница станции Шуйской, 1938 года рождения. В Олонецкой центральной районной больнице умерла жительница деревни Рыпушкалицы, 1943 года рождения. В Республиканской инфекционной больнице умерла петрозаводчанка, 1969 года рождения.

В сообщении оперштаба подчеркивается, что все три пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в республике умерли 113 человек. (фото pnp.ru)