04 декабря 2020, 21:37
Общество

Женщина-ветеран хочет спасти заброшенное здание школы в Петрозаводске

Участница войны готовит обращение к президенту, чтобы сохранить историческое здание

Бывшее здание школы № 8 на улице Волховской пустует уже почти 15 лет. В 2004 году образовательное учреждение закрылось на ремонт — и не открылось. Весной этого года в мэрии официально признали, что здание восстановлению не подлежит — поэтому его снесут и построят детский сад. А в октябре прозвучало заявление Минимущества, что на месте школы будет жилой дом — по примеру печально известного кинотеатра «Сампо». В мэрии эту информацию не подтверждают. Говорят, вопрос еще не решен — рассматривают разные варианты.

А по соседству с заброшенной школой живет Мария Калинова Чернышева — участница партизанского движения, ветеран войны и труда. И она, как и многие местные жители, категорически против сноса этого крепкого довоенного здания. Девятого мая женщине вручили медаль в честь Дня Победы — и особый конвертик-треугольник. Это письмо она может отправить в любую точку России — даже в Кремль. Короче, Мария Калинова решила попросить президента спасти довоенное здание и вернуть его в систему образования. Подробности — у «Дежурного по городу».

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