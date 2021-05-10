В Карелии еще три человека умерли от коронавируса, заболели 35

Медики подтвердили три новые смерти от коронавируса в Карелии. В Медвежьегорской ЦРБ скончался житель деревни Чебино, 1964 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончались житель Петрозаводска, 1951 года рождения, и житель Олонца, 1960 года рождения. Пациенты имели сопутствующие хронические заболевания, рассказали в региональном операивном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



За последние 24 часа COVID-19 также подтвердился у 35 человек, из этого числа заболевших - 29 человек, из них 5 имеют симптомы средней тяжести. Также удалось поправиться еще 46 пациентам.

Число выявленных случаев коронавируса в Карелии - 7518,3 случая на 100 тысяч населения. По России показатель - 3325,6 случая, по Северо-Западу - 5819.

За все время пандемии в Карелии заболели 46167 человек, поправились 44321, умерли 494. (фото bbc.com)