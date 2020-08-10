Оперштаб огласил новые данные по заболевшим коронавирусом в Карелии

За минувшие сутки в Карелии коронавирус был подтвержден у восьмерых человек.

По сообщению оперативного штаба республики по борьбе с инфекцией, новые заболевшие были выявлены в Петрозаводске – 4 человека, в Лахденпохье – 1 человек, в Беломорском районе – 1 человек (поселок Сосновец), в Сегежском районе – 2 человека (работники подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ «Ондский»). Также удалось выздороветь 14 пациентам.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 420,8 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 604,8 случая, по Северо-Западу – 596,9.

С начала пандемии зараза была подтверждена 2584 раза, поправились - 1788 человек, скончался 21 человек.