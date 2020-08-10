Мужчина умер от коронавируса в Карелии

В Карелии от коронавирусной инфекции скончался мужчина, 1958 года рождения. Об этом сегодня утром сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Заболевший житель поселка Чупа Лоухского района находился в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске. Сообщается, что течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями.

Напомним, с начала пандемии зараза унесла жизни 21 человека в республике.