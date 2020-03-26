Более 760 человек в Карелии отправлены на самокарантин по коронавирусу

По информации на 26 марта, в Карелии было проведено 590 исследований на коронавирус. Один результат пока условно положительный, сообщает глава республики на своей странице во «ВКонтакте».

В настоящее время под наблюдением врачей находятся 24 человека (днем ранее их насчитывалось 34), 24 были выписаны. За сутки в Карелии выросло число людей, которых поместили на самокарантин по коронавирусу. Если 25 марта их насчитывалось 654, то на сегодняшний день уже 765 человек, восемь человек находятся в местах обсервации.

Ранее Артур Парфенчиков подписал распоряжение, приостанавливающее деятельность ночных клубов, дискотек, фитнес-центров, бассейнов, аквапарков, детских игровых комнат и игровых зон, в том числе в торговых центрах, а также других развлекательных и досуговых заведений. В ресторанах, барах, кафе и других подобных объектах вводится запрет на курение кальяна. Также пожилым людям старше 60 лет рекомендуется обеспечить режим самоизоляции (особенно важно это для тех, у кого есть хронические заболевания).