Школу в Элисенвааре отправили на дистанционное обучение из-за COVID-19

На дистанционное обучение из-за случаев коронавируса переведены школа в поселке Элисенваара Лахденпохского района, один класс в школе поселка Новая Вилга, один класс в школе Рыбреки, один класс в школе поселка Идель. Также карантин из-за коронавируса введен в трех группах в детском саду №11. Об этом сегодня утром, 8 октября, «ВКонтакте» сообщил глава Карелии.

Ученики школы в поселке Ляскеля, двух классов Ломоносовской гимназии и одного класса школы №39 в Петрозаводске вернулись к очному обучению.

С начала коронаэпидемии в Карелии инфекция подтвердилась у 4464 человек.