У воспитанников училища Олимпийского резерва выявлен коронавирус

Новый очаг коронавируса выявлен в Карелии. Инфекцию обнаружили среди воспитанников училища Олимпийского резерва в Кондопоге. Проводятся противоэпидемические мероприятия и дезинфекция помещений.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе карельского Минздрава, 23 человека госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу, в их числе три тренера и один врач. У десяти человек COVID-19 подтвержден – они попали в утреннюю сводку оперативного штаба. У оставшихся тринадцати человек диагноз еще устанавливается.



Еще тринадцать воспитанников училища находятся на обсервации в общежитии, также два воспитанника помещены в изолятор. По сообщению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, у одного из них результат теста на ковид отрицательный, у второго - положительный, без симптомов.

В пресс-службе училища сообщили, что тренировочный процесс в учебном заведении приостановлен. Также там уточнили, что в инфекционную больницу госпитализированы 23 человека: тренеры, 6 студентов, остальные – участники просмотровых сборов. У 4 человек наблюдается температура, состояние остальных – бессимптомное.